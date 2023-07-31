Подмосковные врачи спасли девушку с гнойным расплавлением почки

Подмосковные врачи спасли 27-летнюю девушку с гнойным расплавлением почки из-за большого камня, достигшего в длину 20 сантиметров. Об этом Лайфу рассказали в Серпуховской областной больнице.

С детства девушка страдала от нарушения работы почек, ей неоднократно проводили операции в больнице другого региона. В последний раз пациентке удалили камень, восстановили работу почки и установили дренаж для оттока гноя. Однако наблюдаться у врача после операции она не стала. И тогда дренаж отошёл, а через рану началось подтекание гноя. В результате девушку госпитализировали в Серпуховскую областную больницу с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость.

"Компьютерная томография и ультразвуковое исследование показали, что правая почка и мочеточник полностью заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. К тому же воспалительный процесс начал распространяться на околопочечное пространство", — рассказал заведующий отделением урологии Артур Лукьянчиков.

Тогда пациентке сделали срочную операцию, в ходе которой врачи удалили правую почку и мочеточник открытым доступом, а также гигантский камень. Теперь девушка чувствует себя хорошо, её выписали из больницы с рекомендацией по амбулаторному наблюдению у уролога.