Журналист Бабченко* признался, что это он забросал яйцами Посольство РФ в Таллине

Журналист Аркадий Бабченко*, который ныне проживает в Эстонии, признался, что это он забросал яйцами здание Посольства РФ в Таллине. Об этом пишет издание Postimees.

"Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал Посольство РФ яйцами", — указано в публикации газеты.

Ранее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщила, что в Таллине ночью задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами Посольство России. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, речь идёт о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*. Предварительно, он забросал яйцами стену здания дипмиссии прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан.