Журналист Бабченко* признался, что это он забросал яйцами Посольство РФ в Таллине
Postimees: Бабченко* признался, что забросал яйцами Посольство РФ в Таллине
Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Журналист Аркадий Бабченко*, который ныне проживает в Эстонии, признался, что это он забросал яйцами здание Посольства РФ в Таллине. Об этом пишет издание Postimees.
"Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал Посольство РФ яйцами", — указано в публикации газеты.
Ранее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщила, что в Таллине ночью задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами Посольство России. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, речь идёт о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*. Предварительно, он забросал яйцами стену здания дипмиссии прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан.
Лайф напоминает, в России Аркадий Бабченко* не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но вскоре он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко* извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.