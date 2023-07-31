В Кремле не видят признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к Москве. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тезис о том, что публикация на Западе слов кинорежиссёра Оливера Стоуна в поддержку Владимира Путина может означать "изменение погоды", как выразился один из сотрудников СМИ, к лучшему.

Напомним, что ранее оскароносный режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в искажении образа Путина. По его словам, во время съёмок документального фильма о российском лидере в 2017 году он честно и открыто задавал вопросы и Владимир Путин отвечал на них без "воинственности". Стоун подчеркнул, что президент всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Западом, говоря о политиках из США как о "партнёрах".