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31 июля, 09:58

Кремль не чувствует, что "погода" на Западе, диктующая отношение к России, изменилась

Песков заявил, что в Кремле не ощущают "изменения погоды" в отношениях Запада к России

В Кремле не видят признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к Москве. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тезис о том, что публикация на Западе слов кинорежиссёра Оливера Стоуна в поддержку Владимира Путина может означать "изменение погоды", как выразился один из сотрудников СМИ, к лучшему.

"Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется", — отреагировал в ответ Песков.

"И люди любят его": Оливер Стоун назвал Путина великим лидером

"И люди любят его": Оливер Стоун назвал Путина великим лидером

Напомним, что ранее оскароносный режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в искажении образа Путина. По его словам, во время съёмок документального фильма о российском лидере в 2017 году он честно и открыто задавал вопросы и Владимир Путин отвечал на них без "воинственности". Стоун подчеркнул, что президент всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Западом, говоря о политиках из США как о "партнёрах".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
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