В Кремле рассказали, будет ли заявление по итогам переговоров Путина с Африкой по Украине

Москва подготовила проект заявления по Украине после встречи президента РФ Владимира Путина с африканской миссией в Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ключевые моменты будут зафиксированы в письменном заявлении, однако оно не является подписным документом.

"Поскольку организатором этой инициативы является [лидер Южно-Африканской Республики Сирил] Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до её отъезда из Петербурга", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он добавил: как только появится совместное понимание, что текст согласован, республика его разместит.