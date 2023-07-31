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31 июля, 10:15

В Кремле рассказали, будет ли заявление по итогам переговоров Путина с Африкой по Украине

Песков: РФ передала ЮАР для согласования проект заявления по Украине

Москва подготовила проект заявления по Украине после встречи президента РФ Владимира Путина с африканской миссией в Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ключевые моменты будут зафиксированы в письменном заявлении, однако оно не является подписным документом.

"Поскольку организатором этой инициативы является [лидер Южно-Африканской Республики Сирил] Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до её отъезда из Петербурга", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он добавил: как только появится совместное понимание, что текст согласован, республика его разместит.

Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире

Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире

Ранее Путин заявил, что положения мирной инициативы Африки реализуются, включая обмен пленными. Глава государства подчеркнул, что она хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта.

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Александр Рюмин / ТАСС

Никита Осипов
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