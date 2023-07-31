В Кремле рассказали, будет ли заявление по итогам переговоров Путина с Африкой по Украине
Песков: РФ передала ЮАР для согласования проект заявления по Украине
Москва подготовила проект заявления по Украине после встречи президента РФ Владимира Путина с африканской миссией в Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ключевые моменты будут зафиксированы в письменном заявлении, однако оно не является подписным документом.
"Поскольку организатором этой инициативы является [лидер Южно-Африканской Республики Сирил] Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до её отъезда из Петербурга", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Он добавил: как только появится совместное понимание, что текст согласован, республика его разместит.
Ранее Путин заявил, что положения мирной инициативы Африки реализуются, включая обмен пленными. Глава государства подчеркнул, что она хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта.
Александр Рюмин / ТАСС