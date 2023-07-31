Соседи рассказали, как смолинский маньяк, державший в плену девушку, прятался от чужих глаз

Маньяк, который 14 лет удерживал девушку в плену в посёлке Смолино Челябинской области, постоянно находился дома, не работал, но и при этом приходившим в гости соседям на глаза не показывался. Об этом рассказал местный житель Дмитрий (имя изменено) в беседе c "Газетой.ru".

Мама Дмитрия заказывала у матери маньяка очки для зрения, которые женщина скупала по дешёвке и продавала жителям посёлка. До этого она работала в психбольнице, а в 90-е — челноком. По словам Дмитрия, сама родственница маньяка — болтушка и всегда очень занятая: утром прихорашивалась, а потом уезжала на танцы — "Играй гармонь" и тому подобное. Мужчина также бывал у них дома. Там было грязно, стояла старая панцирная кровать, но сына хозяйки видно не было. Сама женщина признавалась, что тот нигде не работал и был судим.

"Даже когда мы приходили в дом, была тишина. Мать [маньяка] ссылалась на то, что молодые спят. Просила сильно не шуметь... Подумали, что, если бы мы что-то услышали в их доме, могли бы и не выйти", — рассказал Дмитрий.

А вот другой сосед видел смолинского маньяка. Он рассказал в беседе с kp.ru, что тот невысокого роста, худой. Местные жители подозревали, что у мужчины было "что-то не то с головой". По словам одной из знакомых, мать его постоянно врала или что-нибудь преувеличивала. При этом она говорила о девушке, с которой встречается сын.

"Она говорила, что у Володи есть девушка, что они вместе живут. Но я понимала, что это странно. На улице девушка не появлялась. Володя тоже нелюдимый всегда. Выйдет — и тут же домой", — отметила подруга матери.

По словам соседей, дома ночью всегда горел свет, а шторы были закрыты даже днём. И хотя мать маньяка забитой не называют, гостей к себе она старалась не пускать. Кроме того, грязь была не только внутри дома. Соседи через щель в воротах видели на участке неубранные банки и "непонятные хозяйственные сооружения". За заросшим двором никто не ухаживал уже лет пять — ещё с момента смерти отца смолинского маньяка.