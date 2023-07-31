Шойгу: Благодаря профессионализму бойцов ВС РФ продвижение ВСУ допущено не было

Профессионализм российских военных, действующих на всех направлениях СВО, помог не допустить продвижения украинских войск. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Объединённая группировка войск сосредотачивает все силы на том, чтобы ослабить боевые возможности ВСУ, отчаянно бросающих все доступные ресурсы на атаки позиций российских военных.

"Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижение противника не допущено", — сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.