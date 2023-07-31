Патрушев: Киев ощущает полную безнаказанность из-за помощи англосаксов
Благодаря военной помощи от англосаксов киевский режим ощущает полную безнаказанность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.
По его мнению, Запад желает добиться поражения России в стратегическом плане, а власти Украины чувствуют безнаказанность и используют своё население как расходный материал для противостояния с Россией.
"Англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России, с началом специальной военной операции на Украине значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную вседозволенность и безнаказанность", — отметил Патрушев.
Ранее Николай Патрушев заявил о том, что Россия готова к диалогу по ситуации на Украине, но Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой. По его мнению, побуждать на разговор нужно кураторов с Запада.