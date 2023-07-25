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25 июля, 12:46

Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

Россия готова к диалогу по ситуации на Украине, но Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой, поэтому побуждать нужно западных кураторов Незалежной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чём заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", — напомнил Патрушев.

При этом он приветствовал стремление партнёров по БРИКС способствовать переговорному процессу.

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Бербок заявила, что ежедневно ведёт переговоры о мире на Украине, но не уточнила с кем

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко проанонсировал, что уже этой осенью ситуация в зоне СВО должна измениться, потому что могут начаться переговоры по Украине. Он даже уточнил, что это произойдёт "не в сентябре, а чуть позже". Лукашенко также призвал Киев начать переговоры как можно скорее и "без всяких условий". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что диалог возможен, но условия для него ещё должны созреть.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александра Вишнякова
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