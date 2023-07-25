Россия готова к диалогу по ситуации на Украине, но Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой, поэтому побуждать нужно западных кураторов Незалежной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чём заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", — напомнил Патрушев.