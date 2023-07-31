Патрушев рассказал, какие ужасы творит Киев с ранеными украинскими военными
Патрушев заявил, что Киев тайно изымает органы у раненых украинских военных
Власти Украины организовали тайное изъятие органов у раненых бойцов ВСУ для трансплантации. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", — отметил он.
По словам Патрушева, неслучайно в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации человеческих органов без согласия.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили более 20,8 тысячи военных. Кроме того, войска Украины лишились 2227 единиц различного вооружения.