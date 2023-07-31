Патрушев рассказал, какие ужасы творит Киев с ранеными украинскими военными

Власти Украины организовали тайное изъятие органов у раненых бойцов ВСУ для трансплантации. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", — отметил он.

По словам Патрушева, неслучайно в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации человеческих органов без согласия.