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31 июля, 11:47

Патрушев рассказал, какие ужасы творит Киев с ранеными украинскими военными

Патрушев заявил, что Киев тайно изымает органы у раненых украинских военных

Власти Украины организовали тайное изъятие органов у раненых бойцов ВСУ для трансплантации. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", — отметил он.

По словам Патрушева, неслучайно в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации человеческих органов без согласия.

Патрушев: Киев ощущает полную безнаказанность из-за помощи англосаксов

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили более 20,8 тысячи военных. Кроме того, войска Украины лишились 2227 единиц различного вооружения.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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