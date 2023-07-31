Парламент Венгрии из-за бойкота депутатов не смог одобрить приём Швеции в НАТО

Парламент Венгрии в ходе внеочередного заседания не смог провести голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО из-за бойкота правящих партий. Заседание было проведено по инициативе оппозиции.

Для утверждения повестки дня, в которую депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Стокгольма в альянс, не набралось достаточного числа голосов.

Парламент Венгрии 7 июля завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы, но спикер Ласло Кёвер был вынужден созвать внеочередное заседание, поскольку с такой инициативой выступили 49 оппозиционных депутатов. Вместе с тем фракция правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и её младшие партнёры в лице христианских демократов решили бойкотировать заседание. Они заявили, что намерены рассмотреть вопрос по поводу присоединения Швеции к НАТО лишь осенью.