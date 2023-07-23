Страны НАТО не хотели использовать слово "членство" в отношении Украины на саммите, узнали СМИ
Newsweek: ФРГ на саммите НАТО лоббировала отказ от слов о членстве Украины
Германия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе лоббировала отказ от слов о членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.
Указывается, что формулировки итоговых документов военно-политического блока, которые публикуются после саммитов, дипломаты вырабатывают за недели и месяцы до встречи. И первоначальный вариант финального заявления на последнем саммите альянса был несколько слабее окончательного документа. Ещё перед встречей в Вильнюсе было принято решение не приглашать Незалежную в НАТО, но Киев настоял на добавление такой строчки: "Помощь, которая оказывается и будет оказываться Украине, не является заменой членства". Это поддержали Берлин и Париж, но вот Вашингтон выступил против, заявив о красной черте. При этом, по данным СМИ, Германия подталкивала Белый дом дать такой ответ.
"Это было первоначальное предложение, и они [авторы документа] не хотели использовать слова "членство" и "НАТО", — говорится в публикации.
Ранее обозреватель The Guardian объяснил, почему саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. "Спусковым крючком", по одной из версий, стало решение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО, то есть "вакантное" место, на которое претендовал Киев, уже занято. А президент Болгарии ранее высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа". Румен Радев возмущён тем фактом, что украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран.
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