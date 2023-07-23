Страны НАТО не хотели использовать слово "членство" в отношении Украины на саммите, узнали СМИ

Германия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе лоббировала отказ от слов о членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

Указывается, что формулировки итоговых документов военно-политического блока, которые публикуются после саммитов, дипломаты вырабатывают за недели и месяцы до встречи. И первоначальный вариант финального заявления на последнем саммите альянса был несколько слабее окончательного документа. Ещё перед встречей в Вильнюсе было принято решение не приглашать Незалежную в НАТО, но Киев настоял на добавление такой строчки: "Помощь, которая оказывается и будет оказываться Украине, не является заменой членства". Это поддержали Берлин и Париж, но вот Вашингтон выступил против, заявив о красной черте. При этом, по данным СМИ, Германия подталкивала Белый дом дать такой ответ.

"Это было первоначальное предложение, и они [авторы документа] не хотели использовать слова "членство" и "НАТО", — говорится в публикации.