Российские военные продолжили наступать на западе ЛНР

Российские штурмовые отряды группировки "Запад" продолжили наступление в районе села Куземовка у западной границы Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", — отметил он.

Конашенков добавил, что также российские силы успешно отразили атаку ВСУ — в районе была успешно отражена атака противника в районе посёлка Новосёловское. А неподалёку, в Харьковской области, по скоплению живой силы и техники ВСУ нанесён удар у населённых пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое.

"Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", — рассказал Конашенков.