Российские военные продолжили наступать на западе ЛНР
Минобороны: ВС РФ продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР
Российские штурмовые отряды группировки "Запад" продолжили наступление в районе села Куземовка у западной границы Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", — отметил он.
Конашенков добавил, что также российские силы успешно отразили атаку ВСУ — в районе была успешно отражена атака противника в районе посёлка Новосёловское. А неподалёку, в Харьковской области, по скоплению живой силы и техники ВСУ нанесён удар у населённых пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое.
"Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", — рассказал Конашенков.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. По его данным, войска Незалежной лишились 2227 единиц различного вооружения.
Минобороны РФ