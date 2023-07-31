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31 июля, 14:49

Выросло число россиян, считающих ход СВО успешным

В России выросла доля граждан, которые считают, что специальная военная операция продвигается успешно. Об этом говорят результаты опроса, проведённого "Левада-центром"*. Если в июне таковых было 54% среди респондентов, то в июле их доля выросла до 60%. Неуспешной СВО считают 26% опрошенных.

Результаты опроса также говорят, что в июле несколько укрепилась поддержка действий российских вооружённых сил в рамках СВО. 45% респондентов её определённо поддерживают (в июне — 40%), 30% скорее поддерживают (в июне — 33%). Сократилось число не поддерживающих — с 19% в июне до 18% в июле.

В конце июля немного выросла доля опрошенных, которые поддерживают продолжение военных действий (до 41%, а в июне — 40%). Сторонников перехода к мирным переговорам стало меньше — 51% (в июне — 53%).

Опрос проведён 20–26 июля по всероссийской выборке городского и сельского населения. Респондентами стали 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 регионах России.

Лавров заявил, что Россия никогда не откажется от объявленных целей СВО

Лавров заявил, что Россия никогда не откажется от объявленных целей СВО

Напомним, ранее Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

* Организация признана иностранным агентом.

Андрей Григорьев
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