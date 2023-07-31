Выросло число россиян, считающих ход СВО успешным

В России выросла доля граждан, которые считают, что специальная военная операция продвигается успешно. Об этом говорят результаты опроса, проведённого "Левада-центром"*. Если в июне таковых было 54% среди респондентов, то в июле их доля выросла до 60%. Неуспешной СВО считают 26% опрошенных.

Результаты опроса также говорят, что в июле несколько укрепилась поддержка действий российских вооружённых сил в рамках СВО. 45% респондентов её определённо поддерживают (в июне — 40%), 30% скорее поддерживают (в июне — 33%). Сократилось число не поддерживающих — с 19% в июне до 18% в июле.

В конце июля немного выросла доля опрошенных, которые поддерживают продолжение военных действий (до 41%, а в июне — 40%). Сторонников перехода к мирным переговорам стало меньше — 51% (в июне — 53%).

Опрос проведён 20–26 июля по всероссийской выборке городского и сельского населения. Респондентами стали 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 регионах России.

Напомним, ранее Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.