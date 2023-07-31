Опрос показал, насколько россияне довольны городской средой

Большинство (69%) россиян считают хорошим состояние городской среды в своём населённом пункте, а 27% недовольны им. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Причём в большей степени довольны городской средой мужчины и женщины в возрасте до 25 лет (79%), с хорошим материальным положением (80%), проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (87%) или в Уральском федеральном округе (79%). Обратного мнения придерживаются россияне в возрасте 25-44 лет. Кроме того, анализируя результаты ответов на вопросы про урбанизированность, специалисты выяснили, что чем крупнее город, тем чаще встречаются положительные оценки.

"В Москве и Санкт-Петербурге — 87%, то есть практически девять из десяти, а в сельских территориях — 59%, в полтора раза меньше", — отметили аналитики.

Также 79% довольных респондентов живут в Уральском федеральном округе, 54% — в Сибирском и 50% — на Дальнем Востоке. 70% опрошенных россиян уверены, что отвечать за формирование качественной городской среды должны региональные и муниципальные власти. Однако, даже несмотря на такие ответы, большинство (85%) граждан готовы принять участие в подобных мероприятиях, в числе которых субботники (51%) и благоустройство двора (48%).