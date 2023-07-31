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31 июля, 14:53

Священник рассказал, считается ли грехом предательство Родины

Протоиерей Харитонов: Вставший на путь предательства Родины уподобил себя дьяволу

В некоторых случаях бегство из страны в сложный для неё период может быть расценено Русской православной церковью как большой грех. Об этом рассказал журналистам протоиерей Константин Харитонов. Сам он убеждён, что предательство Родины — такой же грех, "как и все остальные беззакония".

"Тот, кто встал на путь предательства, тот уподобил себя дьяволу и злым духам. Если такой человек не покается, он может погибнуть духовно, как и они", заявил священник интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Грехи нас убивают, мучают душу, но думать, что эту кару причиняет нам Господь — это ошибка. По словам представителя Церкви, человек терзается как раз из-за отдаления от Всевышнего.

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Ранее священник рассказал, как православная церковь относится к разводу при насилии в семье. Если дальнейшее сожительство может угрожать здоровью одного из членов семьи, то ни о каком продолжении отношений не должно быть и речи, убеждён протоиерей.

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Марина Калегина
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