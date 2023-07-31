Священник рассказал, считается ли грехом предательство Родины

В некоторых случаях бегство из страны в сложный для неё период может быть расценено Русской православной церковью как большой грех. Об этом рассказал журналистам протоиерей Константин Харитонов. Сам он убеждён, что предательство Родины — такой же грех, "как и все остальные беззакония".

"Тот, кто встал на путь предательства, тот уподобил себя дьяволу и злым духам. Если такой человек не покается, он может погибнуть духовно, как и они", — заявил священник интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Грехи нас убивают, мучают душу, но думать, что эту кару причиняет нам Господь — это ошибка. По словам представителя Церкви, человек терзается как раз из-за отдаления от Всевышнего.