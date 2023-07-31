В вузах России с 1 сентября появится новый модуль "Обучение служением"

В 100 вузах России с 1 сентября появится новый образовательный модуль "Обучение служением". Минобрнауки уже разработало и направило в учебные заведения методические рекомендации по реализации курса.

Новый модуль призван развивать у студентов гражданственность, патриотизм, лидерские качества, гражданскую солидарность и следование традиционным ценностям. Помочь этому должно решение социально значимой задачи в рамках курса. Программа состоит из отдельных компонентов — дисциплины, курсовой работы, практики и выпускной квалификационной работы. В этих рамках студенты должны продемонстрировать, в частности, командную работу и лидерские качества, гражданскую идентичность, развитие убеждений и ценностных ориентиров.

Поручение разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Обучение служением" дал президент РФ Владимир Путин. Проектом занимается Минобрнауки совместно с Минтрудом, Росмолодёжью и Ассоциацией волонтёрских центров.

"Проектное обучение с социальным эффектом охватит разные группы специальностей: решать общественно значимые задачи будут и будущие инженеры, и маркетологи, и управленцы, и айтишники. Готовый социальный проект можно зачесть как курсовую или ВКР, информация об общественных результатах станет приложением к диплому", — написал глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев в телеграм-канале.

Концепцию учебного модуля разрабатывали эксперты Минобрнауки, Ассоциации волонтёрских центров и Высшей школы экономики.