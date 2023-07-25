Статистика: Высшее образование в России становится доступнее

Высшее образование в России становится доступнее с каждым годом. В 2023-м выделено 626 тысяч бюджетных мест в вузах, что почти вдвое больше, чем десять лет назад. Таким образом, две трети абитуриентов смогут учиться бесплатно. Большинство бюджетных мест отдано под наиболее востребованные в экономике специальности, такие как инженерное дело, технологии и технические науки, передаёт изучивший статистику паблик "Хорошие новости".

Ранее Лайф писал, что более 29 тысяч будущих первоклассников Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР до начала учебного года будут обеспечены школьными наборами. А обучение в вузах Запорожской, Херсонской областей и ЛНР 1 сентября собираются начать в очном формате.