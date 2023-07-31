Психотерапевт перечислил последствия сменного графика и работы целыми сутками

Люди, работающие по сменному графику, не смыкающие глаз целые сутки, испытывают перегрузку нервной системы из-за нарушения циркадных биоритмов. В результате может развиться расстройство сна. Об этом рассказал психотерапевт Владимир Файнзильберг.

"Сильно усугубить ситуацию могут и так называемые белые ночи, характерные для лета. Человеку становится трудно уснуть, даже когда есть возможность, это очень влияет на психику, вызывает расстройство сна", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Расстройство сна, в свою очередь, может привести к проблемам с настроением, аппетитом. Начнёт рушиться весь жизненный уклад человека.

Не допустить таких последствий помогут физическая активность, лечение в санатории и сон под звуковую имитацию, например под шум моря.