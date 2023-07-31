Президент Киргизии пролетел полстраны в экономклассе обычного рейса
Президент Киргизии Жапаров совершил перелёт на обычном самолёте в экономклассе
Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил перелёт на юг страны в обычном рейсовом самолёте вместе с другими пассажирами. Об этом рассказал местный гостелеканал "Ала-Тоо 24".
Уточняется, что глава государства летел в экономклассе, рядом с ним были глава Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев и ещё несколько чиновников.
"Садыр Жапаров в обычном самолёте вместе с народом без люкса и комфорта полетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал, что окажется на одном борту с главой государства", — говорится в сюжете телеканала.
Ранее Лайф также рассказывал, что президент США Джо Байден стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Этому предшествовало несколько его падений на таких лестницах.