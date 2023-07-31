Президент Киргизии пролетел полстраны в экономклассе обычного рейса

Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил перелёт на юг страны в обычном рейсовом самолёте вместе с другими пассажирами. Об этом рассказал местный гостелеканал "Ала-Тоо 24".

Уточняется, что глава государства летел в экономклассе, рядом с ним были глава Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев и ещё несколько чиновников.

"Садыр Жапаров в обычном самолёте вместе с народом без люкса и комфорта полетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал, что окажется на одном борту с главой государства", — говорится в сюжете телеканала.