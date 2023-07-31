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31 июля, 15:54

Президент Киргизии пролетел полстраны в экономклассе обычного рейса

Президент Киргизии Жапаров совершил перелёт на обычном самолёте в экономклассе

Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил перелёт на юг страны в обычном рейсовом самолёте вместе с другими пассажирами. Об этом рассказал местный гостелеканал "Ала-Тоо 24".

Уточняется, что глава государства летел в экономклассе, рядом с ним были глава Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев и ещё несколько чиновников.

"Садыр Жапаров в обычном самолёте вместе с народом без люкса и комфорта полетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал, что окажется на одном борту с главой государства", — говорится в сюжете телеканала.

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Ранее Лайф также рассказывал, что президент США Джо Байден стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Этому предшествовало несколько его падений на таких лестницах.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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