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31 июля, 16:10

В Москве обнаружили 375 боеприпасов от зенитного оружия

В Москве на улице Розанова обнаружили 375 боеприпасов. Это снаряды калибра 20 мм от зенитного орудия, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, они найдены рядом с железнодорожными путями. На место ЧП выехали оперативные службы.

Огромный тайник с боеприпасами нашли под грядками у пенсионерки-огородницы в Воронеже

Огромный тайник с боеприпасами нашли под грядками у пенсионерки-огородницы в Воронеже

Ранее Лайф писал, что житель Ставрополья устроил огромный тайник с оружием в бочке с зерном. Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и пистолет Макарова.

Обложка ©

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Андрей Григорьев
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