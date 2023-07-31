В Москве обнаружили 375 боеприпасов от зенитного оружия

В Москве на улице Розанова обнаружили 375 боеприпасов. Это снаряды калибра 20 мм от зенитного орудия, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, они найдены рядом с железнодорожными путями. На место ЧП выехали оперативные службы.