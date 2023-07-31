В Москве обнаружили 375 боеприпасов от зенитного оружия
В Москве на улице Розанова обнаружили 375 боеприпасов. Это снаряды калибра 20 мм от зенитного орудия, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, они найдены рядом с железнодорожными путями. На место ЧП выехали оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что житель Ставрополья устроил огромный тайник с оружием в бочке с зерном. Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и пистолет Макарова.
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