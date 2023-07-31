В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле из базы розыска Интерпола

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился насмерть в аварии, когда управлял мотоциклом. Байк был без номеров, и оказалось, что он находится в базе розыска Интерпола. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, авария случилась сегодня около трёх часов ночи в Хостинском районе в нерабочее время старшего инспектора ДПС, 38-летнего Павла Паникаровских. Он не справился с управлением "хондой" на улице Аллея Челтенхема, пересёк встречную полосу и разбился о дерево. Умер полицейский на месте.

Теперь полиции предстоит выяснить, как мотоцикл из Италии, замешанный в криминале, попал в Россию. В нашей стране он даже не был зарегистрирован. Что касается погибшего, он работал в органах с 2011 года. В последнее время он был временно отстранён от исполнения служебных обязанностей, так как был заподозрен в получении взятки.