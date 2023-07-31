Грозившийся спрыгнуть в реку голый москвич сдался полиции

Голый мужчина, который грозился прыгнуть в реку Яузу в Москве, отказался от этой идеи. Об этом сообщает SHOT .

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, как эксгибиционист перелезает через ограждение, однако в какой-то момент останавливается. Затем его резко хватает один из сотрудников МЧС, и в итоге мужчина оказывается на земле. После этого он садится в машину к полицейским. Что побудило москвича на такой отчаянный поступок, выяснят медики.