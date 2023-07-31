Грозившийся спрыгнуть в реку голый москвич сдался полиции
Голый мужчина, который грозился прыгнуть в реку Яузу в Москве, отказался от этой идеи. Об этом сообщает SHOT.
Грозившийся спрыгнуть в реку москвич сдался полицейским. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, как эксгибиционист перелезает через ограждение, однако в какой-то момент останавливается. Затем его резко хватает один из сотрудников МЧС, и в итоге мужчина оказывается на земле. После этого он садится в машину к полицейским. Что побудило москвича на такой отчаянный поступок, выяснят медики.
Лайф напоминает, что всё произошло в столичном районе Лефортово на Золоторожской набережной. Мужчине дали одеяло, которым он стал прикрываться. Причём никаких требований он не озвучивал.
Telegram / SHOT