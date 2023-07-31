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31 июля, 19:14

Суд в Москве арестовал активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ

ТАСС: Суд в Москве арестовал российские активы Ахметова по делу о финансировании ВСУ

<p>Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Обложка © Getty Images / By picture alliance</p>

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Обложка © Getty Images / By picture alliance

Суд арестовал активы украинского предпринимателя Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление.

Согласно документу, в числе арестованного имущества ООО "Метинвест Евразия", частная компания с ограниченной ответственностью "Метинвест Б.В.", а также ООО "Белгородметаллоснаб".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Белгородметаллоснаб", которое зарегистрировано в Белгороде, входит в ООО "Метинвест Евразия" (зарегистрировано в Москве). Его учредитель — компания "Метинвест Б.В.", входящая в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат Ахметову.

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Ранее Лайф писал, что украинского певца, лидера групп "Токио" и Machete Ярослава Малого попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Оксана Попова
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