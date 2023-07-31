Общественные штабы оценили итоги выдвижения кандидатов на выборы в России

В общественных штабах по наблюдению за выборами проанализировали итоги выдвижения кандидатов на выборы в России. Эксперты оценили конкуренцию как высокую: в борьбе будут участвовать и парламентские, и непарламентские партии. Об этом сообщает пресс-служба "Независимого общественного мониторинга" (НОМ).

В открывшемся штабе по наблюдению за выборами в ЛНР заявили о планах организовать обучение наблюдателей, провести образовательный семинар в регионе. Руководитель штаба, проректор ЛГУ им. В. Даля Сергей Ковалёнок призвал объединить усилия всех неравнодушных граждан и пообещал, что в ближайшее время будет утверждён план работы.

А в Нижнем Новгороде на круглом столе эксперты НОМ, IT-специалисты и члены общественного штаба по теме дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обсудили вопросы доверия к системе, а также её защищённости от внешних атак. Важно, что каждый избиратель имеет возможность самостоятельно убедиться, что его голос учтён корректно, — это может подтвердить и любой специалист по криптографии.

В свою очередь, председатель НОМ, член СПЧ при Президенте РФ Александр Брод подчеркнул, что ежегодно число пользователей ДЭГ только растёт, что подтверждают данные ведущих социологических служб.

"Наша задача — обеспечить максимальный контроль за использованием системы дистанционного электронного голосования", — заявил Брод.

В Красноярском крае, где 26 июля закончился приём документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона, заявили, что жалоб о нарушениях от участников избирательного процесса не поступало. Член общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Паценко пообещал, что его коллеги продолжат вести контроль за соблюдением закона на всех этапах кампаний.

В Ярославской области сообщили, что в областную думу по состоянию на 27 июля баллотируются 222 человека. Как минимум от каждой лидирующей партии в регионе выдвинулось по 34 претендента. К тому же, до выборов необходимо подготовить свыше 1,7 тысячи общественных наблюдателей, которых в ближайшее время начнут обучать на базе Демидовского госуниверситета. Тем, кто справится с программой, выдадут сертификаты государственного образца.

Также обсуждение состоялось в Новгородской области, Республике Башкортостан, в Самарской, Смоленской и Оренбургской областях.