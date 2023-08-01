"Не сработало": В США заявили об уничтожении американского "чудо-оружия" в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Рикардс: Американское "чудо-оружие" ВСУ уничтожено на поле боя
Переданная украинской армии американская военная техника сгорела на поле боя и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, объяснил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
"Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард-2". Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить ему GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое", — рассказал Рикардс.
Он подчеркнул, что это Америка, а не Россия, истощается от военных действий: ВСУ несут колоссальные потери и киевское контрнаступление "захлёбывается".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что из-за неудач на фронте Киев сосредоточился на террористических ударах по гражданской инфраструктуре России.
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