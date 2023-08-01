"Не сработало": В США заявили об уничтожении американского "чудо-оружия" в зоне СВО

"Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард-2". Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить ему GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое", — рассказал Рикардс.