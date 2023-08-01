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31 июля, 23:52

"Не сработало": В США заявили об уничтожении американского "чудо-оружия" в зоне СВО

Экс-агент ЦРУ Рикардс: Американское "чудо-оружие" ВСУ уничтожено на поле боя

Переданная украинской армии американская военная техника сгорела на поле боя и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, объяснил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

"Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард-2". Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить ему GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое", — рассказал Рикардс.

Он подчеркнул, что это Америка, а не Россия, истощается от военных действий: ВСУ несут колоссальные потери и киевское контрнаступление "захлёбывается".

Песков: Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось

Песков: Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что из-за неудач на фронте Киев сосредоточился на террористических ударах по гражданской инфраструктуре России.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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