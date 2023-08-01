"Сильно сказано": Польский генерал высмеял разрекламированное контрнаступление Украины

Разрекламированное Киевом контрнаступление Вооружённых сил Украины вовсе не является таковым, сообщил польский генерал Роман Полько. В интервью агентству печати PAP он оценил действия ВСУ словами "сильно сказано".

"Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", — пояснил Полько.

Он обратил внимание, что действия ВСУ сейчас сильно ограничены, что может быть связано с проблемами вокруг подготовки, а вместе с этим недостатком авиации и артиллерии.