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1 августа, 01:50

"Сильно сказано": Польский генерал высмеял разрекламированное контрнаступление Украины

Польский генерал Полько: Наступление ВСУ — не то, чем кажется

Разрекламированное Киевом контрнаступление Вооружённых сил Украины вовсе не является таковым, сообщил польский генерал Роман Полько. В интервью агентству печати PAP он оценил действия ВСУ словами "сильно сказано".

"Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", — пояснил Полько.

Он обратил внимание, что действия ВСУ сейчас сильно ограничены, что может быть связано с проблемами вокруг подготовки, а вместе с этим недостатком авиации и артиллерии.

В действиях ВСУ усмотрели возможное начало нового этапа контрнаступления

В действиях ВСУ усмотрели возможное начало нового этапа контрнаступления

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю и "принуждению Москвы" к сдаче с помощью западного оружия, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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