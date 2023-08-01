"Сильно сказано": Польский генерал высмеял разрекламированное контрнаступление Украины
Польский генерал Полько: Наступление ВСУ — не то, чем кажется
Разрекламированное Киевом контрнаступление Вооружённых сил Украины вовсе не является таковым, сообщил польский генерал Роман Полько. В интервью агентству печати PAP он оценил действия ВСУ словами "сильно сказано".
"Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", — пояснил Полько.
Он обратил внимание, что действия ВСУ сейчас сильно ограничены, что может быть связано с проблемами вокруг подготовки, а вместе с этим недостатком авиации и артиллерии.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю и "принуждению Москвы" к сдаче с помощью западного оружия, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.
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