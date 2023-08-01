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Опубликовано 1 августа 2023, 03:35

ВС РФ сорвали восемь атак и уничтожили более 100 солдат ВСУ на двух направлениях

Российские военные сорвали восемь попыток ВСУ атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, в результате чего противник потерял более сотни солдат, рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Его заявление приводит РИА "Новости".

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трёх механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — рассказал Савчук и добавил, что ВСУ в итоги лишились сотни солдат.

Также российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномёта. Вместе с тем расчёт ЗРК "Тор-М1" сбил украинский беспилотник. Авиация группировки в районе населённых пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянского лесничества нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и огневым средствам противника.

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Ранее Савчук рассказал, как российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

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vk.com / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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