Новая проблема: На Украине пожаловались на массовый рост числа уклонистов

На Украине всё больше растёт проблема уклонения от мобилизации в ВСУ. Она связана с отношением общества к военной службе, рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала "Рада".

По его словам, это серьёзная преграда для действий украинской армии и поэтому эта тема станет предметом особого внимания правоохранителей. Павлюк подчеркнул, что если бы весь процесс происходил по закону, то проблем с мобилизацией не возникло бы.

Павлюк обратил внимание на то, что масштабы уклонения от службы связаны с отношением общества к ВСУ, а не только с работой территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют ту же функцию, что и российские военкоматы. Он посоветовал начать бороться с этой проблемой уже сейчас и заявил, что работать нужно не только с сотрудниками ТЦК, но и с сознанием людей.