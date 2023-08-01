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1 августа, 04:11

Новая проблема: На Украине пожаловались на массовый рост числа уклонистов

Минобороны Украины: В стране всё больше людей уклоняется от мобилизации

На Украине всё больше растёт проблема уклонения от мобилизации в ВСУ. Она связана с отношением общества к военной службе, рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала "Рада".

По его словам, это серьёзная преграда для действий украинской армии и поэтому эта тема станет предметом особого внимания правоохранителей. Павлюк подчеркнул, что если бы весь процесс происходил по закону, то проблем с мобилизацией не возникло бы.

Павлюк обратил внимание на то, что масштабы уклонения от службы связаны с отношением общества к ВСУ, а не только с работой территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют ту же функцию, что и российские военкоматы. Он посоветовал начать бороться с этой проблемой уже сейчас и заявил, что работать нужно не только с сотрудниками ТЦК, но и с сознанием людей.

На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября

На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка заявил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, из-за чего на территории Незалежной скоро будет некому работать.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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