Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировкой войск на Запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, в частности, он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке на Ореховском тактическом направлении.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления войсками на Запорожском направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировкой войск на Запорожском направлении", — сказано в сообщении.

Герасимов также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке на Ореховском тактическом направлении. Главе Генштаба рассказали о действиях противника и выполненных задачах Российской армии.

Кроме того, в ходе визита Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов, а также ведение контрбатарейной борьбы.