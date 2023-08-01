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Опубликовано 1 августа 2023, 03:50
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Герасимов проверил передовой пункт управления войсками на Запорожском направлении

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировкой войск на Запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, в частности, он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке на Ореховском тактическом направлении.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления войсками на Запорожском направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировкой войск на Запорожском направлении", — сказано в сообщении.

Герасимов также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке на Ореховском тактическом направлении. Главе Генштаба рассказали о действиях противника и выполненных задачах Российской армии.

Кроме того, в ходе визита Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов, а также ведение контрбатарейной борьбы.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время в ходе специальной военной операции были освобождены населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожная станция Молчановка — на Купянском.

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t.me / Минобороны РФ

Оксана Попова
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