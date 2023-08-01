Индийское издание посвятило сюжет захвату ВС РФ шведской БМП, показав подбитую машину

Индийские журналисты выпустили сюжет о захвате российскими войсками одной из шведских БМП CV-90, которые страна передала Украине для применения в боевых действиях. Видео опубликовало издание Hindustan Times.

"Путин смеётся последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV-90 в битве с Россией", — гласит название сюжета.

Авторы материала напомнили, что ВС РФ ранее уже захватили американские Bradley и немецкие Leopard 2, а теперь заполучили и трофейную CV-90 шведского производства.

В видеосюжете издание показало момент поражения БМП, кадры с пробитой снарядом бронемашиной, а также фото, предположительно, с российским бойцом, позирующим на фоне трофея.