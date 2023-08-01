Отношение как к собакам: Колумбийский наёмник рассказал, как на Украине избили и унизили его коллег

Обучающие бойцов ВСУ колумбийские военные пожаловались на отношение украинцев: сотрудники ГУР Минобороны Незалежной избивают их и относятся "как к собакам". Один из иностранных наёмников снял всё на видео и опубликовал в TikTok, после чего кадры появились в некоторых телеграм-каналах.

Сотрудники ГУР минобороны Украины избили и унизили наёмников из Колумбии. Видео © TikTok / edwincarvajal355

На кадрах видно, как колумбийцы ругаются с украинским командованием. Судя по подписи к ролику, вторые зашли в балаклавах и камуфляжной форме и избили наёмников.

"Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. <...> Украинцы хуже русских", — говорит по-испански автор видеоролика, который уже удалил его со своей страницы.

Также в Сети появилось второе видео с конфликтом на улице. Судя по кадрам, на которых эмоциональные военные не стесняются выражаться, один из колумбийских военных советников не хотел обучать троих украинских военнослужащих.

"Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. Лайфа) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них", — кричит иностранец на кадрах.

Военный заявил, что из всей их группы в ходе боевых действий на Украине погибли уже 25 колумбийцев, а он сам получил осколочное ранение, однако вместо благодарности за самоотверженность наёмники сталкиваются лишь с унижениями.