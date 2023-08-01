Тело девятиклассника нашли в Москве

В Москве у жилого дома обнаружили тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает SHOT. Трагедия произошла 31 июля в Крылатском.

По данным телеграм-канала, девятиклассник воспитывался в полной и благополучной семье. У него также был брат-близнец. Но в последнее время у него с родителями заметно испортились отношения: они были недовольны, что подросток не расстаётся с телефоном. Из-за постоянных конфликтов у парня началась бессонница, его отвели к неврологу. Сейчас полиция проводит проверку.