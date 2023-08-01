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1 августа, 07:31

Тело девятиклассника нашли в Москве

В Москве у жилого дома обнаружили тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает SHOT. Трагедия произошла 31 июля в Крылатском.

По данным телеграм-канала, девятиклассник воспитывался в полной и благополучной семье. У него также был брат-близнец. Но в последнее время у него с родителями заметно испортились отношения: они были недовольны, что подросток не расстаётся с телефоном. Из-за постоянных конфликтов у парня началась бессонница, его отвели к неврологу. Сейчас полиция проводит проверку.

В Кемерове в водоёме обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Кемерове в водоёме обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика

А ранее в Алтайском крае нашли мёртвым подростка. Мальчик утонул в реке Бие — в том же месте, где и его старшая сестра год назад. По странному стечению обстоятельств на момент гибели ему, как и родственнице, было 13 лет.

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Александра Вишнякова
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