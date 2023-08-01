В ОП объяснили, почему доступ иностранным компаниям к исследованиям рынка РФ нужно ограничить

Необходимо исключить сбор важных сведений о российском населении. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Общественной палаты РФ и первый замдиректора ИСИП РУДН Никита Данюк, объяснив важность законопроекта, призванного ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка.

Речь идёт об исследованиях обыденной жизни россиян, их поведения, настроения, потребительских предпочтений, которые крайне важны для оценки текущего состояния страны, в том числе экономического и социально-политического. При этом соответствующая информация собирается не только нашими компаниями, но и зарубежными источниками, которые используют данные в своих интересах.

"История, когда в условиях открытого информационного противостояния мы закрываем на это глаза и добровольно позволяем нашим оппонентам (а может быть, даже и врагам) это делать, мне кажется, это очень халатное отношение. Может быть, даже преступное," — подчеркнул он.

Так, законопроект призван в первую очередь уравнять в правах зарубежные исследовательские и отечественные компании, потому что в США или Евросоюзе любые попытки исследований или опроса граждан со стороны зарубежных мониторинговых компаний запрещены. Данюк привёл в пример ВЦИОМ, который не может проводить опросы в западных странах под риском уголовной ответственности, а также отечественные IT-компании, которые никогда не допускаются к сбору данных об иностранных гражданах.

Член ОП отметил, что сегодня регуляторы столкнулись с проблемой передачи большого объёма информации за пределы России. По его словам, это крайне небезопасно и создаёт большие риски, поэтому вызывает внимание и беспокойство со стороны властей и Роскомнадзора.

"Для обывателя, обычного пользователя, конечно, может показаться несущественной информация о том, что он потребляет, сколько он примерно тратит на лекарства в месяц, тем не менее такие данные могут многое рассказать о социально-экономической обстановке в нашей стране и, как следствие, могут рассматриваться как один из, например, параметров для корректировки санкционной политики странами Запада", — подчеркнул наш собеседник.