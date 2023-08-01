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1 августа, 08:34

X5 Group сообщила о приобретении сети "Виктория" и "Дёшево"

Х5 Group купила торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управлявшие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, среди которых и гипермаркет "Кэш" в Калининграде. Об этом говорится на сайте организации, где уточняется, что всего сделка коснулась 118 точек.

"X5 Group сообщает о достижении договорённостей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "Кэш" в Калининграде", указано в тексте.

Ходатайство уже одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. При этом компания "Виктория Балтия" останется под управлением действующего менеджмента.

Неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на шоколад в России

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Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что сеть магазинов одежды Maag, которая сменила на российском рынке бренд Zara, не собирается покидать российский рынок и закрывать торговые точки.

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Татьяна Миссуми
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