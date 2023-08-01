X5 Group сообщила о приобретении сети "Виктория" и "Дёшево"
Х5 Group купила торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управлявшие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, среди которых и гипермаркет "Кэш" в Калининграде. Об этом говорится на сайте организации, где уточняется, что всего сделка коснулась 118 точек.
"X5 Group сообщает о достижении договорённостей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "Кэш" в Калининграде", — указано в тексте.
Ходатайство уже одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. При этом компания "Виктория Балтия" останется под управлением действующего менеджмента.
Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что сеть магазинов одежды Maag, которая сменила на российском рынке бренд Zara, не собирается покидать российский рынок и закрывать торговые точки.
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