X5 Group сообщила о приобретении сети "Виктория" и "Дёшево"

Х5 Group купила торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управлявшие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, среди которых и гипермаркет "Кэш" в Калининграде. Об этом говорится на сайте организации, где уточняется, что всего сделка коснулась 118 точек.

"X5 Group сообщает о достижении договорённостей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "Кэш" в Калининграде", — указано в тексте.