Житель Подмосковья шесть лет прожил с пневматической пулей в глазу

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пневматическую пулю, с которой он прожил целых шесть лет. Обратиться к медикам его заставила процедура МРТ, которую невозможно сделать, если в теле есть металлические элементы.

Как рассказали в Минздраве Московской области, в офтальмологическое отделение больницы имени Розанова В.Н. обратился 26-летний молодой человек с пулей в левом глазу. Травму он получил почти шесть лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Инородное тело никак не беспокоило пациента, но в последнее время у него появились головные боли. Чтобы выяснить их причину, нужно было сделать МРТ, главным противопоказанием которой является наличие металлических элементов в теле.

"Бывают иногда такие случаи, когда инородное тело может спокойно находиться в организме годами, не беспокоя и не провоцируя никакого воспаления. Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза. Под местной анестезией мы извлекли инородное тело, затем наложили косметический шов. Операция прошла успешно и заняла 30 минут", — рассказала врач-офтальмолог Анна Далиле.

На следующие сутки пациент был выписан, он сразу отправился на работу.