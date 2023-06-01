Житель Удмуртии случайно узнал, что прожил более 30 лет с пулей в голове

В Удмуртии в головном мозге мужчины нашли боевую пулю. И находилась она там на протяжении более 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Первую Республиканскую клиническую больницу поступил 52-летний ветеран боевых действий, который жаловался на нарушение дыхания из-за искривления носовой перегородки после травмы. Перед операцией ему провели спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух. Врачи увидели на снимке инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал.

"Врачи сразу же связались со своими коллегами — нейрохирургами, они определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет", — указали в Минздраве.

Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни. В итоге хирурги решили не извлекать пулю, поскольку она не беспокоит мужчину. Врачи ограничились операцией по исправлению носовой перегородки. Пациенту успешно восстановили носовое дыхание, его уже выписали из больницы. Ему также рекомендовано не проводить МРТ-исследования и регулярно наблюдаться у врача.