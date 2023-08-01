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1 августа, 09:30

Под Саратовом пьяный рецидивист зарезал сожительницу, её мать и свидетеля жестокой расправы

СК РФ: В Саратовской области обнаружили тела троих человек с ножевыми ранениями

Тройное убийство на бытовой почве произошло в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Тело 49-летней женщины полицейские накануне нашли на участке одного из домов в Майском переулке. Следом правоохранители наткнулись на тела мужчины и женщины 58 лет и 61 года соответственно. У всех них были множественные ножевые ранения.

В рамках расследования в кратчайшие сроки удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина. По данным ГУ МВД РФ по региону, он распивал спиртное с будущими жертвами, но в ходе застолья у них произошёл конфликт. Сперва под нож попали его 49-летняя сожительница и её 61-летняя мать, а затем и 58-летний мужчина, оказавшийся невольным свидетелем преступления. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Не менее 11 ножевых: На востоке Москвы найдено тело зверски убитого мужчины

Не менее 11 ножевых: На востоке Москвы найдено тело зверски убитого мужчины

Ранее Лайф рассказывал о массовом убийстве в Карелии. Там на месте пожара нашли тела шестерых человек, следы расправы над которыми пытались скрыть в огне.

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Максим Плетнёв
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