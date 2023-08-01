На Камчатке начался Всероссийский молодёжный форум "Экосистема. Заповедный край"

Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" стартовал на Камчатке, он пройдёт с 1 по 7 августа. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко рассказал о перспективах мероприятия и его роли в становлении молодого поколения.

"В прошлом году по итогам общения президента с участниками было дано поручение, чтобы такой форум стал ежегодным. Рядом, тоже по поручению президента, формируется образовательный центр, приоритетами которого являются как раз экология, бережное отношение к природе, всё, что связано с наукой о природе и возможностями развития", — отметил Кириенко.

В этом году в "Экосистеме" участвуют 450 молодых географов, биологов и экоактивистов из всех регионов России, а также ученики старших классов из РДДМ "Движение первых". Партнёры форума дадут ребятам возможность принять участие в реальных серьёзных исследованиях и пройти необходимую стажировку. В дальнейшем это поможет им выбрать свою будущую профессию и жизненный путь, считает Кириенко.

В рамках форума руководитель отделения "Волонтёров леса" в ДНР Никита Никитюк рассказал, что только за этот год в Луганской и Донецкой народных республиках добровольцы высадили более 340 тысяч деревьев. Теперь в планах проведение конкурса школьных лесничеств и выпуск Белой книги Донбасса.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь отметил, что на этот раз помимо волонтёров из России в "Экосистеме" участвуют специалисты ещё из 12 стран. Организаторами форума выступают Росмолодёжь и Правительство Камчатского края.