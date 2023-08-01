Врач объяснила причину популярности лечения грязью в советские времена

Процедуры с лечебной грязью были особенно популярны в советские времена из-за отсутствия альтернатив и других доступных оздоровительных методик, рассказала медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова.

"В советское время грязетерапия воспринималась едва ли не как панацея от разных болезней, просто по той причине, что способов оздоровления было не особо много, а естественные природные методы лечения воспринимались всегда как самые безопасные и эффективные", — приводит её слова "Газета.ru".

Сегодня грязетерапия может проводиться не только в домашних условиях, но и в косметологических клиниках. Причём пациентам предлагается множество вариантов: аппликации, грязевые обёртывания, ванны, ректальные и гинекологические грязевые тампоны, а также электрогрязь. Для лечения применяется четыре основных вида грязей: торфяные, сопочные, сульфидные и сапропелевые.

Последние зачастую используются для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, а торфяные и сульфидные — при хронических дерматологических заболеваниях и при лечении мочеполовой системы. В некоторых случаях они показывают большую эффективность, однако перед процедурами всё же лучше проконсультироваться с врачом.