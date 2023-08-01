Российские военные усилили наступление на западе ЛНР

Российские подразделения усилили прогресс, продолжив наступать и занимать всё более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе профессионально действуют штурмовые отряды российской группировки "Запад".