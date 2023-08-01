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Опубликовано 1 августа 2023, 10:26

Российские военные усилили наступление на западе ЛНР

Спикер Минобороны Конашенков: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Куземовки

Российские подразделения усилили прогресс, продолжив наступать и занимать всё более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе профессионально действуют штурмовые отряды российской группировки "Запад".

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка", проинформировал представитель военного ведомства.

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Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. По его данным, войска Незалежной лишились 2227 единиц различного вооружения.

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Марина Калегина
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