Российские военные усилили наступление на западе ЛНР
Спикер Минобороны Конашенков: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Куземовки
Российские подразделения усилили прогресс, продолжив наступать и занимать всё более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе профессионально действуют штурмовые отряды российской группировки "Запад".
"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка", — проинформировал представитель военного ведомства.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. По его данным, войска Незалежной лишились 2227 единиц различного вооружения.
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