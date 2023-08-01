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1 августа, 11:23

"Любишь ты преувеличивать" и ещё 5 фраз, которые могут выдать абьюзера в отношениях

Психолог Ярикова: Абьюзера можно определить по нескольким фразам

Понять, что перед вами абьюзер, можно по многим факторам, в том числе и обратив внимание на фразы собеседника. Многие вполне могут выглядеть будничными и совершенно невинными, однако за ними скрывается куда больший смысл, чем кажется на первый взгляд, рассказала психолог Елена Ярикова порталу "Страсти".

"У тебя всегда так"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По-другому абьюзер может сказать "Только ты так могла" или же "Только с тобой могло такое произойти". Произнося подобные фразы, партнёр показывает пренебрежительное отношение — акцентирует внимание на вашей никчёмности.

"Вообще-то, все об этом знают"

Так человек показывает своё превосходство перед собеседником, подчёркивая, что лишь он один остаётся в неведении. Используя слово "все", абьюзер указывает на масштаб важности проблемы, тем самым сильно уязвляя оппонента.

"Ты вообще понимаешь, о чём говоришь?"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Это типичный приём газлайтинга, с помощью которого можно поставить под сомнение адекватность партнёра. Собеседник сразу невольно начинает задумываться о своей правоте и задаваться вопросом: "И правда, а не ошибся ли я?"

"Мне искренне тебя жаль"

Вряд ли манипулятор будет проявлять искреннее сожаление. Его слова скорее являются скрытой насмешкой, чтобы в очередной раз показать своё превосходство и "уколоть".

"Ты сама всегда провоцируешь"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

С помощью такой фразы можно с лёгкостью снять с себя ответственность, перенеся её на партнёра. Слыша подобные высказывания на регулярной основе, можно просто перестать сопротивляться беспочвенным обвинениям собеседника и всегда принимать его правоту.

"Любишь ты преувеличить"

Говоря такие слова, партнёр хочет, чтобы вы не придавали особого значения произошедшему. После них и впрямь начинают закрадываться мысли, что ваши чувства необоснованны, а отстоять свою позицию кажется не таким уж и важным.

Психолог назвала девять признаков того, что вами манипулируют

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Попытаться вычислить абьюзера лучше всего ещё на первом свидании, чтобы он не успел вскружить вам голову. А сделать это можно с помощью двух лайфхаков. Так, прежде всего стоит обратить внимание на то, как собеседник рассказывает о своём прошлом, и на то, какой образ он хочет создать в настоящем. При этом разговоры о будущем лучше не брать во внимание.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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