Биолог объяснил, как распознать ядовитый картофель по цвету и запаху

Чтобы выбрать правильный картофель в магазине, нужно обратить внимание на запах и внешний вид клубней. Об этом Лайфу сказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Алексей Поляков.

"Если запах типичный, "картофельный" — хорошо. Если ощущаете запахи, характерные для гниения или "химии", — очень плохо. Подобные запахи свидетельствуют о несоблюдении технологии применения пестицидов при выращивании", — объяснил он.

Также нельзя покупать картофель зеленоватого цвета, это указывает на наличие в нём соланина. Этот алкалоид вырабатывается на солнце, он токсичен для человека и трудно разлагается при термообработке. Именно поэтому, кстати, позеленевшие части картофеля при чистке необходимо удалять, посоветовал биолог.

Не следует брать крупные клубни, так как они могут оказаться с пустотами внутри и признаками гниения. Идеальный вариант — средний размер овоща. Поляков напомнил, что наиболее полезным будут жёлтые клубни, в них много каротина. На качество продукта влияет и его хранение.

"В домашних условиях не поражённые фитопатогенами клубни хорошо лежат до месяца. Но их нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах — плёнка слишком плотно прилегает к клубням, в этих местах могут образовываться очаги заболевания", — отметил собеседник Лайфа.

По его словам, никакие отверстия в пакете не помогут. Лучше купить специальную ёмкость с крышкой, хорошо если она будет керамической. Перед хранением картофель нужно просушить, а держать его следует в тёмном помещении.