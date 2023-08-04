На связи, но не с Землёй: Легендарный "Вояджер" изменил направление сигнала по неясным причинам Знаменитый посланник человечества в межзвёздном пространстве внезапно перестал выходить на связь, и вскоре выяснились интересные подробности. 3 августа, 22:43 "Вояджер" отправляет свои сигналы мимо Земли. Обложка © Flickr / Kevin Gill

Речь идёт об аппарате "Вояджер-2", который вместе с "Вояджером-1" уже несколько лет путешествует по неизведанным межзвёздным просторам. Оба аппарата, напомним, запущены были ещё в 1977 году, первоначально для исследования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, но потом оказалось, что они способны и на большее. И вот теперь "Вояджер-1" уже в 24 миллиардах километров от Земли, "Вояджер-2" — в 20 миллиардах километров. Для сравнения, расстояние от Солнца до Плутона колеблется примерно от 4 до 7 миллиардов километров. Соответственно, от Земли до Плутона ещё ближе.

Но при этом стоит отметить, что "Вояджеры" летят не в той плоскости, где вращаются все наши планеты (кроме Плутона, который теперь не планета), то есть не в плоскости эклиптики, а мчатся в совершенно других направлениях. Если говорить про "Вояджер-2", то он движется в сторону созвездий Стрельца и Павлина. И регулярно шлёт свои сигналы, передаёт данные от пяти работающих на сегодняшний день на борту приборов и тем самым пополняет сокровищницу знаний гелиофизиков — учёных, которые исследуют Солнце. Им очень интересно, что происходит за пределами так называемой гелиосферы — гигантской сферы солнечной плазмы, которая окутывает всю Солнечную систему целиком. Кто знает, если человечество себя не уничтожит, может быть, когда-нибудь эти знания пригодятся для будущих межзвёздных путешествий.

Так вот, для передачи данных и приёма команд с Земли на "Вояджере-2" есть антенна диаметром 3 метра 70 сантиметров, и она всё время должна чётко "смотреть" на Землю. Каждый сигнал идёт 17,5 часа, и, конечно, по мере удаления аппарата от нас время ожидания увеличивается. С какой периодичностью инженеры получают послания зонда, правда, не уточняется, но 28 июля 2023 года сообщили, что сигналы внезапно перестали приходить. Зонд умолк.

"Вояджер" изменил направление сигнала. Фрагмент видео © NASA / JPL-Caltech

На самом деле в NASA давно уже готовятся к тому печальному моменту, когда "Вояджеры" замолчат навсегда: аппараты питаются от плутониевых термогенераторов, а они в любом случае не вечные и сейчас уже, надо сказать, стремительно угасают. И так уже пришлось для экономии отключить половину исследовательских приборов (изначально их работало по десять). Недавно, кстати, придумали способ немного "продлить жизнь" "Вояджеру-2" — переключить его на резервный генератор, который был нужен для защиты от скачков напряжения. Это даёт надежду продолжить общение с "Вояджером-2" до 2026 года.

И в данном случае проблема со связью оказалась вовсе не в отключении питания. Более того, связь как таковая не перестала работать. "Вояджер" продолжает добросовестно отправлять свои послания, вот только, как выяснилось, несколько мимо Земли. По данным NASA, антенна внезапно сместила направление буквально на два градуса в сторону, и это уже означает, что сигналы "промахиваются". Соответственно, и Земля не может послать аппарату свою команду: антенна не сможет её принять. В космическом агентстве объяснили, что так "непреднамеренно" получилось из-за некоторых команд, отправленных инженерами. 1 августа сообщили, что после нескольких дней молчания сигнал снова получен — и легендарный зонд работает штатно. Кроме того, бортовой компьютер запрограммирован на автоматическую переориентацию зонда несколько раз в год. В следующий раз это будет 15 октября, и тогда антенна уже снова как следует "прицелится" в Землю.

Авторы Адель Романенкова