Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей Украине второй раз за день

На Украине звучит воздушная тревога второй раз за день, сирену слышно во всех регионах страны, в том числе в Киеве. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.

Первый сигнал был подан в 13:14 (по московскому времени) в украинской столице, а через пять минут воздушная тревога распространилась по всей территории страны.