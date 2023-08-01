Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей Украине второй раз за день
По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога
На Украине звучит воздушная тревога второй раз за день, сирену слышно во всех регионах страны, в том числе в Киеве. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.
Первый сигнал был подан в 13:14 (по московскому времени) в украинской столице, а через пять минут воздушная тревога распространилась по всей территории страны.
Как уже сообщалось сегодня, воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Первый сигнал тревоги зафиксирован в 11:07 в Днепропетровской области.
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