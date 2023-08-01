Путин на встрече с Матвиенко назвал работу Совфеда напряжённой, но эффективной

Президент России Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили итоги законотворческой деятельности верхней палаты парламента. Весенняя сессия Совфеда 2023 года была закрыта 28 июля.

"Сессия была напряжённая, но результативная, мы одобрили порядка 500 законов. Среди них приоритетными были законы о поддержке экономики, порядка 80 — социально значимые законы. "Детский бюджет" — почти 2,5 трлн рублей. Такого никогда не было", — отметила Матвиенко.

Также были закреплены инициативы по поддержке семей с детьми и граждан. По словам председателя верхней палаты парламента, "несмотря на очень непростые условия, социальные гарантии перед гражданами выполняются". Президент со своей стороны подтвердил, что работа была "достаточно напряжённой и эффективной".

"Решения принимались своевременно. То же могу сказать и об инициативах СФ, которые рождаются снизу, в связи с работой в регионах. Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком же напряжённом ключе будет продолжена", — отметил Путин.