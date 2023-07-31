Путин поблагодарил Госдуму за работу во время весенней сессии
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Глава государства заслушал доклад о работе нижней палаты парламента в ходе завершившейся весенней сессии.
Вячеслав Володин рассказал, что она была самой протяжённой по времени в этом созыве. Приоритетными были законопроекты, относящиеся к защите участников специальной военной операции, их семей.
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Видео © Telegram / news_kremlin
"Хочу поблагодарить всех депутатов за совместную работу в ходе сессии, хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего внешней политики", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что видит консенсус у политических партий. По ключевым моментам, судьбоносным, президент "всегда ощущает поддержку со стороны депутатского корпуса".
Напомним, в последние две недели Госдума работала усиленно: проводила четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Благодаря этому было принято много актуальных законов. Например, о запрете на смену пола.
Kremlin.ru