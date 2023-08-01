Российский веб-сериал стал призёром Берлинского фестиваля

Веб-сериал о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), получил свою юбилейную, 15-ю, иностранную награду на Берлинском фестивале (Berlin TV Series Festival). Сериал стал лучшим в номинации короткометражек.

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

"Картина была высоко оценена на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и других городах, а также завоевала более 30 призов российских киносмотров <...> Поздравляем команду и с нетерпением ждём новые серии третьего сезона, в основу которого легли воспоминания людей, прошедших войну", — отметили в ИРИ.

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

Премьера ленты для широкой публики состоится этой осенью. Создатели кинокартины на правах победителя также смогут разместить серию "Артист" на зарубежных платформах Amazon, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.