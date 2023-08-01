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1 августа, 12:28

Российский веб-сериал стал призёром Берлинского фестиваля

Веб-сериал "Про людей и про войну" получил награду на Берлинском фестивале

<p>Кадр из сериала "Про людей и про войну". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/irirussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irirussia</a></p>

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Обложка © t.me / irirussia

Веб-сериал о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), получил свою юбилейную, 15-ю, иностранную награду на Берлинском фестивале (Berlin TV Series Festival). Сериал стал лучшим в номинации короткометражек.

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

"Картина была высоко оценена на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и других городах, а также завоевала более 30 призов российских киносмотров <...> Поздравляем команду и с нетерпением ждём новые серии третьего сезона, в основу которого легли воспоминания людей, прошедших войну", — отметили в ИРИ.

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

Кадр из сериала "Про людей и про войну". Фото © t.me / irirussia

Премьера ленты для широкой публики состоится этой осенью. Создатели кинокартины на правах победителя также смогут разместить серию "Артист" на зарубежных платформах Amazon, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.

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Ирина Фальке
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