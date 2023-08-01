Российский веб-сериал стал призёром Берлинского фестиваля
Веб-сериал "Про людей и про войну" получил награду на Берлинском фестивале
Кадр из сериала "Про людей и про войну". Обложка © t.me / irirussia
Веб-сериал о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), получил свою юбилейную, 15-ю, иностранную награду на Берлинском фестивале (Berlin TV Series Festival). Сериал стал лучшим в номинации короткометражек.
"Картина была высоко оценена на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и других городах, а также завоевала более 30 призов российских киносмотров <...> Поздравляем команду и с нетерпением ждём новые серии третьего сезона, в основу которого легли воспоминания людей, прошедших войну", — отметили в ИРИ.
Премьера ленты для широкой публики состоится этой осенью. Создатели кинокартины на правах победителя также смогут разместить серию "Артист" на зарубежных платформах Amazon, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.
Ранее актёр Егор Бероев рассказал Лайфу о том, как неоднократно оказывался под обстрелами в Донбассе во время съёмок документального фильма. По его словам, картина будет не только об отваге наших военных, но и о мужестве мирного населения.