Баскетболист Шабалкин может оказаться не жертвой, а зачинщиком

Спортсмен якобы отказался им платить, посчитав, что в работе есть недочёты. При этом сами нападавшие заявили, что баскетболист набросился на них первым. Сначала он ругался с ними по телефону, затем приехал на место, ударил одного из работников, после чего тот был госпитализирован с сотрясением мозга. Потом Шабалкин накинулся на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.