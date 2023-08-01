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1 августа, 13:33

Баскетболист Шабалкин может оказаться не жертвой, а зачинщиком

Mash: Баскетболиста Шабалкина избили его рабочие, которым он не заплатил

<p>Баскетболист Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Артем Коротаев</p>

Баскетболист Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Баскетболиста Никиту Шабалкина, которого ранее госпитализировали с травмами после нападения, избили рабочие, которые занимались строительством коттеджа на его подмосковном участке. Об этом пишет Mash.

Никита Шабалкин после драки вызывает себе скорую. Видео © t.me / Mash

Спортсмен якобы отказался им платить, посчитав, что в работе есть недочёты. При этом сами нападавшие заявили, что баскетболист набросился на них первым. Сначала он ругался с ними по телефону, затем приехал на место, ударил одного из работников, после чего тот был госпитализирован с сотрясением мозга. Потом Шабалкин накинулся на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.

Мужчины не выдержали и ответили спортсмену его же силовыми методами. На публикуемых кадрах баскетболист вызывает себе скорую после удара рукой по столу. Строители написали на него заявление в полицию.

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Напомним, в Московской области жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу 2007 года, заслуженного мастера спорта Никиту Шабалкина. На 36-летнего спортсмена напали в деревне Голиково. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Татьяна Миссуми
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