Актёр Назаров с больничной койки сообщил о своём состоянии после неудачного падения

Госпитализированный в столице актёр Юрий Назаров пошутил, что не доставит удовольствия врагам и после неудачного падения ему диагностировали только ушиб. Об этом он рассказал сам телеканалу "360".

"Враги не дождутся. <…> Гематома, или, как её звать по-русски, синяк, — она выросла больше задницы. Повнимательнее будем к ней относиться — авось всё пройдёт", — отметил 86-летний актёр.

Он добавил, что находится в больнице на улице Вавилова. Туда ему пришлось обратиться после того, как он споткнулся на лестнице и ударился. Назаров уточнил, что настроение у него боевое и энергии хватает.