Актёр Назаров с больничной койки сообщил о своём состоянии после неудачного падения
Актёр Назаров сообщил, что у него диагностирована только гематома после падения
Актёр Юрий Назаров. Фото © ТАСС / Виталий Смольников
Госпитализированный в столице актёр Юрий Назаров пошутил, что не доставит удовольствия врагам и после неудачного падения ему диагностировали только ушиб. Об этом он рассказал сам телеканалу "360".
"Враги не дождутся. <…> Гематома, или, как её звать по-русски, синяк, — она выросла больше задницы. Повнимательнее будем к ней относиться — авось всё пройдёт", — отметил 86-летний актёр.
Он добавил, что находится в больнице на улице Вавилова. Туда ему пришлось обратиться после того, как он споткнулся на лестнице и ударился. Назаров уточнил, что настроение у него боевое и энергии хватает.
Напомним, народный артист России Юрий Назаров доставлен в больницу после неудачного падения. По словам представителя артиста, повода для беспокойства нет, врачи проводят необходимые обследования.