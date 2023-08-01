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1 августа, 15:07

Актёр Назаров с больничной койки сообщил о своём состоянии после неудачного падения

Актёр Назаров сообщил, что у него диагностирована только гематома после падения

<p>Актёр Юрий Назаров. Фото © ТАСС / Виталий Смольников</p>

Актёр Юрий Назаров. Фото © ТАСС / Виталий Смольников

Госпитализированный в столице актёр Юрий Назаров пошутил, что не доставит удовольствия врагам и после неудачного падения ему диагностировали только ушиб. Об этом он рассказал сам телеканалу "360".

"Враги не дождутся. <…> Гематома, или, как её звать по-русски, синяк, — она выросла больше задницы. Повнимательнее будем к ней относиться — авось всё пройдёт",  отметил 86-летний актёр.

Он добавил, что находится в больнице на улице Вавилова. Туда ему пришлось обратиться после того, как он споткнулся на лестнице и ударился. Назаров уточнил, что настроение у него боевое и энергии хватает.

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Напомним, народный артист России Юрий Назаров доставлен в больницу после неудачного падения. По словам представителя артиста, повода для беспокойства нет, врачи проводят необходимые обследования.

Татьяна Миссуми
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