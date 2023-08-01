Реабилитолог объяснил, почему пуля в глазу за шесть лет не убила парня из Подмосковья

Директор центра реабилитации Сеченовского университета профессор Константин Терновой объяснил, при каких условиях застрявший в каком-либо органе инородный предмет может не беспокоить пациента годами — как в случае с молодым человеком из Подмосковья, который шесть лет жил с пулей в глазу.

"Инородный предмет инкапсулируется (то есть обрастает капсулой соединительной ткани) и спокойно там лежит. Не всегда представляется возможным вытащить все мелкие осколки. Они лежат в толще мышц и, если не нагноились сразу, могут лежать достаточно долго. У меня таких пациентов много — это минно-взрывные ранения, дробь", — пояснил Терновой в беседе с RT.

Порой во время операции по извлечению "осколочка или дробинки" есть даже больший риск нанести вред. Дела обстоят сложнее, если в организм попал предмет из металла, который проводит электричество или вызывает аллергию. Речь касается никеля и меди. А вот сталь и титан наименее опасны — они могут вообще никак не проявляться, а иногда сами выходят, "мигрируют постепенно и прорываются".